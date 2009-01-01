"Извиняться будете перед женой". Гройсман отчитал зама главы Черниговской ОГА и указал ему на дверь

Премьер-министр попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА.

Владимир Гройсман УНИАН

Первый заместитель председателя Черниговской ОГА Леонид Сахневич должен написать заявление на увольнение из-за того, что чиновник невнимательно слушал главу правительства во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году в Днепре, где премьер-министр находится с рабочей поездкой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что в ходе совещания глава правительства сначала призвал губернаторов и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую конференцию, а затем перешел к вопросам подготовки кадров в сфере национальной экономики, формирования бизнес-климата, взаимодействия местной власти с предпринимателями и т. п.

Во время выступления он внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА, которым оказался первый заместитель губернатора Леонид Сахневич, с просьбой повторить то, что он сказал до этого.

В свою очередь Сахневич отметил, что премьер-министр как раз рассказывал об августовских конференциях.

"Вы невнимательно слушали, что сказал премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что вам нужно принять решение и найти себе другую работу. Вы услышали меня? Главе администрации напишите заявление об увольнении и ищите себе другую работу, я с вами работать не буду. Я говорю о национальной экономике, я говорю о детях в детских садах. Вы сидите, занимаетесь болтовней", — возмутился Гройсман.

Первый заместитель председателя Черниговской ОГА попытался принести извинения, но глава правительства подчеркнул: "Извиняться будете перед своей женой, если, не дай бог, сделаете что-то не так".

Напомним, в прошлом году Гройсман оскорбил вице-премьера Зубко в Раде и пообещал выгнать. Во время часа правительства в Верховной Раде Гройсман переадресовал вопрос народного депутата Олега Мусия о пожаре на свалке под Львовом вице-премьеру Геннадию Зубко.

Вице-премьер заявил, что уже дал соответствующее поручение. "Я дал поручение ГСЧС. Дальше что с меня надо сделать", — сказал он на русском языке.

В ответ Гройсман заявил на том же языке: "Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню на**й отсюда, ты понял меня или нет?".