Ключовий елемент гри російських спецслужб: навіщо Росії Савченко?

Російською стороною запущений механізм дискредитації української делегації, і Савченко відведена головна роль.

УНИАН

Надія Савченко є ключовим елементом у грі російських спецслужб, і про це потрібно говорити відверто. Одразу після того, як вона 7 грудня була у Мінську на зустрічі з ватажками бойовиків, 12 грудня, за інформацією місцевих джерел аналітичного центру ГІ "Права Справа", в Луганську відбулася нарада за участі Плотницького. На нараді йшлося про результати зустрічі з Савченко. Зокрема, порушувалися питання блокування роботи офіційної української підгрупи у форматі тристоронніх перемовин щодо звільнення полонених.

Ще одне питання — це інформаційна кампанія проти Ірини Геращенко з метою блокування її роботи і введення як перемовника Надії Савченко. На нараді обговорювали те, що полонених будуть віддавати Савченко, і саме вона буде виступати модератором у цих перемовинах.

Слід зазначити, що наразі лунають зави про те, що представники самопроголошених "республік" хочуть зробити переформатування всієї гуманітарної підгрупи.

16 січня керівник робочої групи з обміну військовополонених самопроголошеної "ЛНР" Ольга Кобцева заявила, що "позиція українських учасників робочої гуманітарної групи Контактної групи залишилася незмінною — від них не надійшло жодної пропозиції щодо питання звільнення заручників".

Ватажок бойовиків самопроголошеної "ЛНР" Плотницький підтримав Кобцеву та заявив у свою чергу, що в разі "відсутності ініціатив" з боку України щодо обміну полоненими вони готові обговорювати це питання з Надією Савченко.

"Я вже вам казав, ми йдемо згідно з графіком переговорів. Іноді я і Олександр Володимирович Захарченко, і Надія Вікторівна випереджаємо цей графік. ...ми говорили про те, що якщо буде необхідність, ми будемо зустрічатися і в Луганську, і в Донецьку", — заявив він.

Тут було б можливим припустити використання Надії Савченко в темну, якби не один момент. Ще 25 листопада аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднив інформацію, що так зване "МДБ ЛНР" почало масові арешти, виконуючи вказівки росіян, з метою збільшення кількості бранців. За два тижні вони затримали 13-15 місцевих мешканців за звинуваченнями у співпраці з українськими спецслужбами.

Показово, що якщо до грудня та сторона називала одну кількість затриманих українських бранців — 42 особи, то тепер йдеться про 58 осіб.

Наявність цієї інформації дає підстави припустити, що арешти проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців проводилися під конкретну особу — під Надію Савченко. Для того, щоб показати, що є людина, яка домовилася про звільнення більшої кількості військовополонених. Тут вже СБУ має дати висновок і оцінку щодо ролі пані Надії і почати з нею розмовляти в інших тональностях та інших кабінетах.

На щастя, вдалося заблокувати мінські "домовленості" Савченко. Справа в тому, що українській стороні поталанило перебрати ініціативу на себе, втім росіяни знову спробували ввести Савченко в гру, намагаючись передати двох бранок як "жест доброї волі".

Тут є й питання до самих бранок. На думку Ірини Геращенко, у звільненні двох бранок бойовиків поза "мінським форматом" стовідсотково відіграли роль Москва і ФСБ, тому цей "жест доброї волі" нам, сказати б, не до шмиги.

Надію Савченко "розкручують" і намагаються ввести у процес перемовин, адже Росія ставить під питання договороспроможність української сторони і здатність брати на себе виконання певних зобов'язань. Росії пані Савченко потрібна як інструмент. Росії треба показати недієздатність Мінських домовленостей, бо саме продовження економічних санкцій проти РФ напряму пов'язано з виконанням Мінських угод. Як тільки Росії вдасться вийти з "мінського формату", у неї буде привід апелювати до Заходу з метою скасування економічних санкцій.

Російською стороною запущений механізм дискредитації української делегації, і Савченко тут відведена ключова роль.

Крім того, є й інші питання щодо Савченко. Наприклад, що пані Савченко під час її взяття у полон бойовиками робила на території луганського гольф-клубу? Якщо вона дасть чітку відповідь, тоді питань нема, а якщо — ні, то нею повинна зайнятися військова прокуратура.

Перебування Савченко у стінах парламенту — це питання політичної волі і персональної відповідальності політичної партії, яка провела нам цього "троянського коня".

Тим часом, представник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига завив, що за фактом розголошення нардепом Надією Савченко прізвищ полонених і зниклих безвісти українських військовослужбовців може бути порушено кримінальне провадження.

Дмитро Снєгирьов