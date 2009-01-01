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Комиссия из России добивает полк "морпехов" ДНР: комбатов и ротных проверяют на коррупцию

Сегодня, 13:30

Проверяющие усилили контроль за использованием и сохранностью оружия и боеприпасов, техники, средств связи.

Автоматы
Facebook.com
Российское командование пытается скрыть истинные планы и намерения мероприятий боевой подготовки 1 и 2 АК. С этой целью был изменен порядок деятельности представителей местных СМИ. По новым требованиям они должны согласовывать с т.н. "пресс-службами министерств обороны" ЛНР/ДНР информматериалы, которые подготовлены для распространения.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в  Facebook.

А тем временем, как стало известно украинской разведке, командование Южного ВО ВС РФ усиливает контроль за использованием и сохранностью оружия и боеприпасов, техники, средств связи, целевым использованием средств и обнаруживает коррупционную деятельность командиров звена батальон—рота.

С этой целью, по распоряжению российских кураторов, штабы 1-го и 2-го АК направили комплексные проверочные комиссии, которые начали работу в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск), 3-й отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК, 2-й (Луганск) и 4-й (Алчевск) отдельных мотострелковых бригадах 2 АК, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что проверяющие из РФ обезглавили полк "морпехов" ДНР — полковник и комбат сели за алкоголь и наркоту.

Теги:  
ГУР, разведка, проверка, 9полк, 3бригада, 2бригада, 4бригада, коррупция, хищения
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