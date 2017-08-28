Беспредел в ЛНР. Местные жители разоружили пьяных боевиков, угрожавших оружием

Жители одного из населенных пунктов Славяносербского района Луганской области разоружили трех нетрезвых оккупантов, которые угрожали применить оружие.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Отмечается, что в населенном пункте Сентяновка (Славяносербский район) группа военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения, осуществляли хаотичную стрельбу и взрывали гранаты.

"Такое поведение военнослужащих российских оккупационных войск вызывает возмущение местного населения и иногда приводит к открытому противодействию", — отметили в разведке.

Так, говорится в сообщении, жители одного из населенных пунктов Славяносербского района разоружили трех военнослужащих 4 отдельного мотострелковой бригады, которые, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали применением оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новоазовском пьяные "морпехи" устроили ДТП, есть пострадавшие.