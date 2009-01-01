Кремлевские "шахматы". Зачем Путину рокировка Захарченко и Плотницкого

Чтобы как-то продвигаться вперед к намеченным целям, Путин вынужден придумывать новые ходы, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Намерение Кремля сменить запятнанных кровью главарей ДНР и ЛНРменее одиозными персонажами вызвано стремлением президента РФ Владимира Путина улучшить свой имидж в России.

Об этом генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду".

"На мой взгляд, Россия сейчас избрала подход, предполагающий постепенное продвижение к ее прежней цели. Москва убедилась, что Украина так и не сдается, а западные союзники помогают противостоять российской агрессии, что для России оборачивается серьезными негативными последствиями в экономической, политической и дипломатической сферах. И чтобы как-то продвигаться вперед к намеченным целям, Путин вынужден сейчас придумывать новые ходы", — говорит военный эксперт.

"В данной ситуации Кремль действует, как в шахматах — чтобы продвинуться вперед, он проводит рокировку. А до того Путиным был сделан первый шаг — его заявление о том, что он не против введения миротворцев на Донбасс. Но — только на линии разграничения и только с разрешения ЛДНРовцев", — напомнил генерал запаса.

"Что касается планов провести кадровые перестановки и заменить лидеров ЛНР и ДНР Плотницкого и Захарченко, то Кремль понимает, что их нельзя менять на одиозных персонажей. Нужны более нейтральные фигуры, с менее запятнанной кровью репутацией — чтобы России было что показать мировой общественности и сказать, что: "Мы уберем тех, с кем не хочет общаться Украина — кровавых сепаратистов, и на их место поставим "рабочих" людей. Но Украина с ними должна общаться", — продолжает экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

По его мнению, согласие России на защиту мониторинговой миссии ОБСЕ — это очередная уступка: "Однако Москва ни в коем случае не предполагает, что это будет вплоть до границы или по всей территории, подконтрольной боевикам. Следует отметить, что ранее Москвой однозначно пресекались любые подобные попытки, и тогда Путин и Лавров говорили, что это неприемлемо".

"Тем не менее, на все эти действия России уже "клюет" Запад. Причем на уровне не просто представителя какой-то политической партии, а на уровне министра. Как только Путин высказался о миротворцах, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что пора поднимать вопрос о частичном снятии санкций с России", — говорит военный эксперт.

"Для Путина сейчас принципиален вопрос улучшения его собственного имиджа в России. Ведь Путин идет на выборы (понятное дело, что придет и победит), но с чем-то все равно нужно выйти к избирателям. Вот и получается, что раньше он был "нехорошим воякой", а теперь — "хороший миротворец", — иронизирует генерал в отставке.

"Однако международное мнение не получится изменить так быстро, как мнение россиян. Однако все равно важно продемонстрировать на международном уровне все эти шаги", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай в комментарии "Главреду" объяснил, почему Кремлю нужна замена Захарченко и Плотницкого и назвал это политическим гопничеством.

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фото: sputnik.ru