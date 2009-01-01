Квартиры в столице, особняк и земля под Киевом: СМИ нашли тайное состояния родни Ляшко

НАБУ подозревает нардепа в незаконном обогащении.

Олег Ляшко УНИАН

Весной 2017 года Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело в отношении лидера Радикальной партии

НАБУ подозревает нардепа в незаконном обогащении, сам же "радикал" называет дело "политическим заказом", говорится в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Основанием для возбуждения уголовного производства является расследование журналистов, где они рассказали о движимом и недвижимом имуществе семьи депутата и его бизнес-интересах. В частности, в течение 2016-2017 годов политик, который формально никогда не имел бизнеса, приобрел дом за 15 млн грн, еще один — за 5 млн грн — купила его гражданская супруга Росита.

В частности, на допросе Ляшко "отметился вызывающим поведением, пренебрежительным отношением по отношению к детективам и прокурорам, которых он оскорблял нецензурными словами", — было отмечено в официальном сообщении НАБУ.

В июне 2017 премьер Владимир Гройсман позвонил матери лидера Радикальной партии — Любови Ляшко и поздравил с днем рождения. Потом расспрашивал о стаже работы (30 лет) и скромной пенсии (1600 грн). Сам Олег Ляшко настаивал, что мать должна потребовать от премьера повышение пенсии хотя бы до 3000 грн.

В тоже время женщина смогла приобрести 13 земельных участков под Киевом, три квартире в самом сердце столицы и трехкомнатную квартиру подальше от центра. Ляшко уверяет, что не помогал матери с покупкой недвижимости.

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Еще в 2008 году мать Ляшко жила в квартире 47 кв. м в селе Варва Черниговской области и работала оператором котельной. Даже после взлета политической карьеры сына мать продолжила работу в котельной вплоть до пенсии. Уже после выхода на пенсию Любовь Ляшко с размахом успешного бизнесмена начала скупать дорогую столичную недвижимость и приобретать многочисленные участки под городом.

"В 2008 году государство передает земельные участки матери радикального депутата, ряду других его родственников и даже однопартийцам. Так, по 2 га земли в Вышгородском районе (с. Нижняя Дубечня) выделяют: Олегу Ляшко, Любови Ляшко (мать нардепа), Лолите Федотовой (сестре гражданской жены нардепа), Янине Белогуровой (сводной сестре Ляшко), Александру Белогурову (мужу сводной сестры) и двум однопартийцам-радикалам: Сергею Кириченко и Алексею Ленскому. Землю выделяют отдельным распоряжением Вышгородской администрации. Персонально для "ляшковцев", — говорится в расследовании.

Таким образом, участки поделили на более мелкие и уже частично продали под застройку. В частности, сам лидер Радикальной партии уже давно избавился от этой недвижимости, но его мать еще владеет в Нижней Дубечне семью наделами.

Землей в Вышгородском районе Любовь Ляшко не ограничилась. В том же 2008 году она приобрела еще четыре участка в Броварском районе на Киевщине, на берегу Десны в с. Пуховка, а в течение нескольких лет докупила здесь же еще два участка. Сейчас в Пуховке матери нардепа принадлежат шесть земельных участков, общей площадью 3/4 гектара.

В 2012-м она приобрела три квартиры по 100 "квадратов" каждая в центре Киева, в элитной новостройке на Щорса, 36в. Уже спустя год женщина продает все три квартиры. Одну из них — по копеечной цене в 120 тысяч гривен — куму и первому заму Ляшко — Юрию Сухину.

Сейчас в собственности матери Ляшко осталось лишь одно машиноместо на Печерске. Зато в 2016 году она приобрела трехкомнатную квартиру, рыночная стоимость которой составляет свыше 1,5 млн грн.

Сам нардеп, хоть и имеет две квартиры в Киеве, живет в доме за 15 млн грн в Козине. Эта недвижимость скрыта за двухметровым забором, и ее строго охраняют.

Особняк Ляшко в Козине bihus.info

Вместе с тем, есть у Ляшко отдельный дом, где он принимает журналистов. В 2014-м нардеп впервые показал свое жилище работникам СМИ. Тогда он признался, что последние деньги потратил на это еще недостроенное жилье. Следовательно, если нардеп потратил деньги и приобрел недвижимость — она должна появиться в декларации еще в 2014 году, или в последующих годах, но нет. Этот дом изначально был записан на младшую сестру жены Ляшко — Лолиту Федотову. Росита Сайранен убеждает, что дом купила ее сестра: "взяла кредит и купила". То есть, слова Ляшко о последних деньгах — очередной перфоманс для журналистов.

Именно из этого дома на автомобиле Mercedes GL 550 регулярно выезжает жена Ляшко — Росита Сайранен. Как и дом, автомобиль отсутствует в декларации нардепа. Официально Mercedes записан на близкого к представителям радикальной партии — Антона Розова.

Еще один незадекларированный автомобиль — Toyota Land Cruiser, на которой нардеп Андрей Лозовой с Олегом Ляшко приехали под МВД в день снятия депутатской неприкосновенности. Машина записана на Лолиту Федотову.

Бронированный Cadillac Escaladе bihus.info

Сам Олег Ляшко передвигается на незадекларованом бронированном Cadillac Escaladе. Такого автомобиля в декларации нардепа нет. Официально авто записано на советника Ляшко — Александра Гулака.

Ранее "Главред" сообщал, что Ляшко потребовал от НАБУ завести дело на Луценко. Главный "радикал" хотел привлечь генпрокурора к ответственности за "злоупотребление должностным положением"