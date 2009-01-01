Лавров "повесил" аннексию Крыма на Яроша, который якобы угрожал "изгнанием русских"

Глава МИД России повторил мантру про "украинских путчистов".

Сергей Лавров polit.ru

Глава российского МИДа Сергей Лавров выдал примитивное оправдание появлению "зеленых человечков" на полуострове в 2014 году во время его аннексии Россией.

По его словам, это произошло потому, что бывший на тот момент главой "Правого сектора" Дмитрий Ярош якобы заявил об "изгнании русских из Крыма", сообщает УНИАН.

На вопрос корреспондента УНИАН, где в Минских соглашениях и Будапештском меморандуме написано, что Россия должна защищать русскоязычных на Донбассе и Крыму, Лавров ответил: "Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязанности России или кого-либо еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота. С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русские в Крыму должны быть изгнаны или уничтожены. С такими политическими изменениями в Украине под руководством такого рода деятелей, никто не обязался соглашаться".

Отметим, что на момент аннексии Крыма Ярош возглавлял общественное национально-освободительное движение "Правый сектор", которое не относилось к органам власти.

"Пойдя на подрыв договоренностей от 20 февраля 2014 года, будучи не в состоянии обеспечить формирование правительства национального единства под гарантии Франции, Польши и Германии, украинские путчисты сами грубейшим образом нарушили положения Будапештского протокола о необходимости свято уважать суверенитет и территориальную целостность украинского государства", — утверждает Лавров.

Напомним, ранее политолог Владимир Цибулько в комментарии "Главреду" заявил, что оккупацией Крыма Москва окончательно разрушила украинские-российские отношения.

Видео: УНІАН.