Меркель и Макрон потребовали от России вернуться в состав СЦКК и ускорить обмен пленными на Донбассе

Лидеры Германии и Франции отметили, что альтернативы мирному урегулированию конфликта на Донбассе нет.
Об этом говорится в совместном коммюнике канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, обнародованном в субботу, 23 декабря, по поводу "рождественского перемирия" на Донбассе, сообщает "Немецкая волна".
Меркель и Макрон отметили, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.
Они также напомнили о важности соблюдения Минских соглашений и "уважении к независимости и территориальной целостности Украины".
Кроме того, лидеры Германии и Франции призвали ускорить процесс обмена пленными, о котором ранее договорились участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Меркель и Макрон также призвали представителей России вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку центр "играет важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня".
Напомним, ранее у Меркель предупредили РФ об ответственности за активизацию боевых действий на Донбассе.