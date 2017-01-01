Меркель и Макрон потребовали от России вернуться в состав СЦКК и ускорить обмен пленными на Донбассе

Лидеры Германии и Франции отметили, что альтернативы мирному урегулированию конфликта на Донбассе нет.

Меркель и Макрон сделали заявление о Донбассе Reuters

На Донбассе стороны конфликта должны "как можно скорее реализовать достигнутые договоренности, чтобы облегчить страдания населения" и защитить гражданскую инфраструктуру.

Об этом говорится в совместном коммюнике канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, обнародованном в субботу, 23 декабря, по поводу "рождественского перемирия" на Донбассе, сообщает "Немецкая волна".

Меркель и Макрон отметили, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Они также напомнили о важности соблюдения Минских соглашений и "уважении к независимости и территориальной целостности Украины".

Кроме того, лидеры Германии и Франции призвали ускорить процесс обмена пленными, о котором ранее договорились участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Меркель и Макрон также призвали представителей России вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку центр "играет важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня".

Напомним, ранее у Меркель предупредили РФ об ответственности за активизацию боевых действий на Донбассе.