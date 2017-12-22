У Меркель предупредили РФ об ответственности за активизацию боевых действий на Донбассе

На Россию ляжет вся ответственность за возможную активизацию боевых действий в Украине в случае, если РФ не пересмотрит решение о выводе своих офицеров из состава Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе (СЦКК).

Об этом заявила в пятницу, 22 декабря, на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер после телефонного разговора между канцлером Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Укринформ".

"Федеральное правительство надеется, что российская сторона пересмотрит свое решение и откажется от этого шага, иначе, любое дальнейшее обострение ситуации и связанные с этим жертвы будут ответственностью России", — заявила Деммер.

В Берлине в очередной раз напомнили, что считают выход россиян из СЦКК неправильным шагом.

Деммер подчеркнула, что центр вносит большой вклад не только в поддержку перемирия, но и в обеспечение работы наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко на чате в "Главреде" объяснил, чего Россия добивается отзывом офицеров с Донбасса.