"Может, еще на открытие сортира поедет?": "Петя-открывашка" открыл мостовой переход

В комментариях к этому новости не все пользователи разделяют восторг Порошенко по поводу этого события.

За свою любовь перерезать ленточки на всевозможных открытиях президент Петр Порошенко уже получил в соцсетях прозвище "Петя-открывашка". Но это не мешает президенту и дальше участвовать в открытиях различных объектов, невзирая на степень их значимости.

На этот раз глава государства участвовал в открытии нового мостового перехода на автодороге М-15 "Одесса-Рени" возле молдавского села Паланка. Перерезав очередную ленту, Порошенко в сопровождении чиновников прошелся по новому мосту.

"Мы, несмотря на сложности, нашли модель, это эффективно решили. И сегодня этот мост шире, выше, гораздо надежнее. И этот мост будет стоять уже не 58 лет, а уверен, что его надежность будет измеряться сотней лет", – цитирует президента его пресс-служба.

На его странице в Facebook отмечается, что открытие этого мостового перехода – крайне важное событие в развитии дороги "Одесса-Рени" и в дорожном строительстве Украины в целом.

"Программа, которую мы начали 3,5 года назад, сегодня охватила всю страну, начиная от дороги "Харьков-Довжанский", завершая Закарпатьем. Уверен, сегодня каждый может увидеть, как кардинально меняется дорожная сеть Украины", – написал президент.

Однако в комментариях к этому посту не все пользователи разделяют восторг Порошенко.

"Позор! Президент ездит открывать небольшие отремонтированные мосты. Докатились… Может, еще на открытие сортира будете ездить перерезать ленточку?" – написал пользователь Петр Нулевой.

Также люди интересуются судьбой моста на Троещину и сравнивают этот мост с Крымским.

При этом есть и те, кто называют Петра Алексеевича "добрым хозяином" и требуют побольше таких видео, ведь "это история успеха страны".

Напомним, ранее в сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своем твиттере похвастался тем, что до конца года будут достроены первые 12 км автодороги Н-80. Пользователи подсчитали, что такими темпами строительство всей дороги займет 37 лет.

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