"Это не тоннель, а подкоп": соцсети о том, как "Петя-открывашка" открыл Бескидский тоннель

24 мая президент Петр Порошенко принял участие в открытии Бескидского железнодорожного тоннеля в Закарпатской области.

В комментариях к этой новости в соцсетях Порошенко уже нарекли "Петей-открывашкой" и удивляются, он "каким боком к перерезанию ленточки".

При этом политолог Дмитрий Корнейчук отметил, что "Порошенко продолжает копировать своего гуру Путина".

"Путин проехался за рулем "КАМАЗа" по Керченскому мосту. А Порошенко – в кабине машиниста на Закарпатье. Тяжела у Путина ноша кумира Петра Алексеевича…", – написал Корнейчук.

Пользователь Юрий Романенко отметил: "Петр Алексеевич в окружении попов открывает Бескидский туннель. Чтобы не строили, а получаем бесконечную трэш-стройку святую троицу – мини-Компартию, мини-Россию, мини-царя.

P.S.: Что открыли туннель – отлично. Единственный крупный инфраструктурный проект реализовали за 4 года наконец-то. Китайцы таких строят, правда, наверное, сотню в год".

Журналист Анатолий Шарий отметил, что тоннель строили 10 лет (то есть начинали строить задолго до президентства Порошенко), построили с опозданием (планировали завершить строительство в 2015 году) и заняли на стройку у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка ни много, ни мало 102 миллиона евро.

При этом Шарий обратил внимание, что Порошенко украсил тоннель своей именной табличкой, по сути, приписав себе заслуги по его строительству.

В комментариях люди пишут: "Нужно еще и на поезд табличку повесить: он ехал только благодаря тому, что в нем находился президент!", "Порошенко столько сделал для Украины, а в награду только табличка. Давно пора памятник воздвигнуть нерукотворный в каждом городе, который он защитил от агрессора и люди должны помнить этот подвиг до конца дней своих. Все, кто против – агенты Кремля", "Тоннель в 2 километра? Не... Тогда это подкоп!" и т.п.

Напомним, сегодня в Закарпатской области в Карпатах президент Петр Порошенко принял участие в открытии Бескидского железнодорожного тоннеля, строительство которого началось в 2013 году. Проект обошелся Украине в 102 млн евро.

