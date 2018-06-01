На Крымском мосту произошло первое ДТП после официального открытия

Впервые после официального открытия на Крымском мосту произошло ДТП. Из-за несоблюдения дистанции легковое авто столкнулось с пассажирским автобусом, сообщает пресс-служба заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".

"В дневное время на 142-м километре А-290 легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет", — отмечается в сообщении ФКУ Упрдор "Тамань".

Участники аварии оформили протокол в упрощённой форме. Отмечается, что из-за ДТП пробок не было.

В ФКУ Упрдор "Тамань" также рассказали об основных нарушениях ПДД. Это превышение скорости и остановки на мосту, где это запрещено делать.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

Американский журналист Том Роган написал колонку для Washington Examiner о том, что Украина должна взорвать мост на полуостров. Позже в новой статье он объяснил, что побудило его сделать скандальное предложение.