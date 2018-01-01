На Закарпатье нашли тайник с оружием, припасенным ФСБ — Москаль

Российская спецслужба заготовила арсенал для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в регионе, отметил губернатор.

В Ужгороде нашли тайник с оружием, которое припасла ФСБ, сообщил Геннадий Москаль УНИАН

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что в Ужгороде сотрудники Службы безопасности Украины нашли тайник с оружием и боеприпасами , которые припасла российская Федеральная служба безопасности.

Находки имеют "прямое отношение к 5-му разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР", спецслужба РФ не оставляет надежды повторить на Закарпатье донбасский сценарий, говорится на сайте чиновника.

"В ночь на пятницу (18.05) в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами — четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и 22 ручных противопехотных гранаты РГД-5 с запалами", — отметил губернатор.

По его словам, "этом арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит". "Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом", — добавил он.

Ранее Геннадий Москаль говорил "Главреду", что на Закарпатье венгерская община не подвергается "нападениям", в регионе было две провокации, одну из них сделали поляки из праворадикальной "Фаланги", а вторую — люди из Кропивницкого и Черкасс, причем за деньги.

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