Наполовину Донбасс. Почему россияне в Сирии работают "под Вагнера"

В прошлый четверг, 5 октября, СМИ оповестили, что в Сирии. Пожалуй, термин "казнь" будет здесь не вполне уместен, ведь оба они умерли не по приговору какого-либо суда — это именно убийство. Поскольку о смерти обоих сообщил депутат российского парламента Виктор Водолацкий, информацию можно считать подтверждённой официально.

Конечно, родным и близким этих двоих можно только посочувствовать. Но закономерно возникает вопрос: что они делали в Сирии? Для отпуска это место, прямо скажем, не слишком подходящее. Между тем, Сирия — не Донбасс, Россия в ней воюет вполне официально, о чём осведомлён весь мир. Так, может быть, погибшие были пленными российскими военнослужащими?

Увы, этот вариант придётся исключить. Российское военное ведомство заявило, что никто из его солдат и офицеров в плен не попадал. "Все военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — гласит его заявление.

Итак, возьмём пока на заметку тот факт, что двое российских граждан погибли в Сирии (и погибли, нужно признать, довольно жестокой смертью), однако в официальную статистику военных потерь они не попадут. Кстати, какова вообще эта статистика?

Согласно данным минобороны России, приведённым в Википедии, за два года российского участия в сирийском конфликте 37 смертей числятся как боевые потери, ещё одна — как небоевая. Есть и неофициальные сведения, по ним число погибших достигает 67. Впрочем, для военных реляций хоть и не похвально, но вполне естественно занижать собственные потери и завышать потери противника. В известном историческом анекдоте Александр Суворов на вопрос своего адъютанта, о каком числе погибших турок следует сообщать в Петербург, ответил: "Пиши побольше — чего их, бусурман, жалеть?"

Вот только в данной войне у России есть потери — и потери. Вернёмся к покойному Григорию Цуркану, о котором известно кое-что любопытное. Его брат Роман Цуркану в разговоре с Радио Свобода был весьма откровенен:

— То есть, ваш брат не был военнослужащим?

— Нет, они наемники. Государство содержит частную армию, ЧВК. Вагнер. Это они.

— Когда ваш брат уезжал в Сирию не как военнослужащий, а как наемник, он скрывал это? Вы знали об этом?

— Мы все бывшие военнослужащие, все мы служили в определенных родах войск. Он служил в ВДВ, в разведке. Он 1978 года, сами представляете, когда он пришел из армии. Ему уже 38 лет. Там молодые не умеют автомат разбирать… они им в подметки не годятся, эти бойцы стоят целой роты.

Nota bene, по словам Романа, его брат дважды побывал в 2014 году на Донбассе, причём, прошу прощения за дословность цитаты, "хорошо дал там укропам про*раться". Но интереснее всего не это, а упоминание частной военной компании "Вагнер".

Эта частная военная компания ни для кого тайной не является, ей даже посвящена страница в русской Википедии. Российские наёмники имеют и свой информационный сайт — soldat.pro. На этом сайте откровенно признаётся: "Официально, несмотря на попытки регламентации данного инструмента, статус ЧВК остается неурегулированным на законодательном уровне. Данные организации остаются вне закона на основании: ст.359 УК РФ — "Наёмничество", ст. 208 УК РФ — "Организация незаконного вооруженного формирования"". Впрочем, здесь же делается оговорка: "soldat.pro строго соблюдает законодательство Российской Федерации. Наш ресурс — информационная тематическая площадка". Что же, коль скоро на площадке имеется информация — нам, журналистам, было бы грех ей не воспользоваться.

Цитируем одно из самых свежих сообщений с этого сайта: "Именно вагнеровцы в последние месяцы оказывают наиболее серьезное сопротивление боевикам ИГ, наносят весьма серьезный ущерб исламистской организации. Поэтому здесь у террористов выходят на передний план не только моменты поднятия боевого духа или восстановления репутации, но и вопрос мести. Все-таки немало джихадистов полегло в боях за Пальмиру, Алеппо, Акербат и тот же Дейр-эз-Зор, где весьма успешно действовали российские добровольцы". Коротко говоря, российские наёмники не только воюют в Сирии, но и во всеуслышание этим похваляются. Прав был Евгений Шварц: "Умоляю вас, молчите. Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи".

А если так, то официально называемые цифры российских потерь не значат ровно ничего. Никому не известно, ни сколько наёмников из России воюет в Сирии, ни сколько их там гибнет. О смерти Цуркану и Заболотного все узнали только потому, что они попали в плен и были убиты демонстративно. Погибни они в рядовом боевом столкновении, об этом никто бы и не услышал.

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km