"Народный фронт" наиболее активно поддерживает реформаторские законопроекты — VoxUkraine

Из ТОП-10 депутатов, которые голосуют за реформаторские проекты, семеро являются членами фракции "Народный фронт".

"Народный фронт" стал лидером по качеству парламентской работы apostrophe.com.ua

По итогам пятой сессии Верховной Рады VIII созыва фракциястала абсолютным лидером по качеству парламентской работы.

Об этом свидетельствуют результаты исследований независимой аналитической платформы VoxUkraine.

Из ТОП-10 депутатов, которые голосуют за реформаторские проекты, семеро являются членами фракции "Народный фронт". Эксперты объясняют это явление дисциплинированностью фракции и отсутствием серьезных конфликтов между депутатами.

По данным VoxUkraine, фракция "Народный фронт" в Верховной Раде и в дальнейшем со значительным отрывом занимает первое место. Более чем на 30 баллов меньше у среднестатистического депутата БПП.

Неизменное лидерство "Народного фронта" объясняют относительно небольшой разницей в рейтингах его членов: 90% депутатов фракции входят в ТОП-100 парламентариев, которые голосуют за реформаторские законопроекты, а 60% представителей "Народного фронта" имеют рейтинг 200+.

В частности, фракция "Народный фронт" активнее других голосовала за принятие законопроектов по следующим направлениям: борьба с коррупцией, государственное управление, бизнес-среда, энергетика, монетарная система и государственные финансы.