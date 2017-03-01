"Народный фронт" наиболее активно поддерживает реформаторские законопроекты — VoxUkraine

Из ТОП-10 депутатов, которые голосуют за реформаторские проекты, семеро являются членами фракции "Народный фронт".
Об этом свидетельствуют результаты исследований независимой аналитической платформы VoxUkraine.
Из ТОП-10 депутатов, которые голосуют за реформаторские проекты, семеро являются членами фракции "Народный фронт". Эксперты объясняют это явление дисциплинированностью фракции и отсутствием серьезных конфликтов между депутатами.
По данным VoxUkraine, фракция "Народный фронт" в Верховной Раде и в дальнейшем со значительным отрывом занимает первое место. Более чем на 30 баллов меньше у среднестатистического депутата БПП.
Неизменное лидерство "Народного фронта" объясняют относительно небольшой разницей в рейтингах его членов: 90% депутатов фракции входят в ТОП-100 парламентариев, которые голосуют за реформаторские законопроекты, а 60% представителей "Народного фронта" имеют рейтинг 200+.
В частности, фракция "Народный фронт" активнее других голосовала за принятие законопроектов по следующим направлениям: борьба с коррупцией, государственное управление, бизнес-среда, энергетика, монетарная система и государственные финансы.