Назначен новый командующий сил АТО

Лысенко уточнил, что в зоне АТО прошло переформатирование и сейчас есть только два направления — луганское и мариупольское.

Михаил Забродский. Facebook.com

Назначен новый командующий сил антитеррористической операции (АТО). Им стал генерал-лейтенант Михаил Забродский , командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, пишет LIGA.net.

Он объяснил это назначение "плановой ротацией".

Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

Спикер также уточнил, что в настоящее время есть только два направления в зоне АТО.

Лысенко также уточнил, что сейчас есть только два направления в зоне АТО. "Прошло переформатирование", — сказал он.

Отныне Донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами — луганским и мариупольским.

По информации издания, на Донбасс к линии разграничения зашли две бригады ДШВ (ранее ВДВ— ред.) — 25-я воздушно-десантная и 79-я десантно-штурмовая.

СПРАВКА. Михаил Забродский — Герой Украины, участник российско-украинской войны с ее первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Бойцы и офицеры его бригады имеют множество боевых наград. Гора Карачун, Славянск, Краматорск, рейд по тылам противника и множество других успешных боевых операций — заслуги 95-й.

Фото/ Олександр Клименко