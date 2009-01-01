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Названа дата, когда Нидерланды проголосуют за ассоциацию Украина — ЕС

Сегодня, 13:08

Парламент Нидерландов 21 февраля обсудит ратификацию Соглашения Украина — ЕС  

Евросоюз, Украина
фото: telegraf.com.ua
Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом 23 февраля.

Об этом сообщил брюссельский кореспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Похоже, что нижняя палата Нидерландов обсудит ратификацию соглашения об ассоциации Украины 21 февраля и проголосует 23 февраля", — сообщил Рикард Йозвяк.


Напомним, 16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

Больше по теме читайте в комментариях экспертов: Нидерландские коррективы: что изменится в европейских перспективах для Украины?

фото: telegraf.com.ua

Теги:  
Нидерланды, парламент, голосование, Соглашение, ассоциация, Украина, Евросоюз, Йозвяк
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