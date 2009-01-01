Названа дата, когда Нидерланды проголосуют за ассоциацию Украина — ЕС

Парламент Нидерландов 21 февраля обсудит ратификацию Соглашения Украина — ЕС

Об этом сообщил брюссельский кореспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Похоже, что нижняя палата Нидерландов обсудит ратификацию соглашения об ассоциации Украины 21 февраля и проголосует 23 февраля", — сообщил Рикард Йозвяк.

Seems like the Dutch lower house will debate the ratification of #Ukraine AA on 21 Feb & vote on 23 Feb — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 лютого 2017 р.





Напомним, 16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

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фото: telegraf.com.ua