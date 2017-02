Названа дата, когда Нидерланды проголосуют за ассоциацию Украина — ЕС

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом 23 февраля.

Об этом сообщил брюссельский кореспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Похоже, что нижняя палата Нидерландов обсудит ратификацию соглашения об ассоциации Украины 21 февраля и проголосует 23 февраля", — сообщил Рикард Йозвяк.

Seems like the Dutch lower house will debate the ratification of #Ukraine AA on 21 Feb & vote on 23 Feb