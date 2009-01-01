Не часть России или Украины. Генерал-разведчик спрогнозировал судьбу Приднестровья

Есть программа возращения Молдове ее территории, подчеркнул Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Непризнанное Приднестровье не войдет в состав России и не станет частью Украины, это — территория Молдовы и перспектива ее возвращения под контроль Кишенева в статусе автономии вполне реальна.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал во время чата на "Главреде".

В то же время он уточнил, что много лет занимался проблемой квазигосударства.

"После смены власти в Украине мы инициируем процесс возвращения Молдове Приднестровья с участием ЕС, США, России и Украины, а также самих Молдовы и Приднестровья. Программа уже есть. Молдаване и представители Приднестровья с этим согласны", — добавил эксперт.

Ранее молдавский президент Игорь Додон говорил, что Приднестровье не может войти в состав РФ, "республика" должна определиться между Украиной и Молдовой. Позже нардеп Ирина Фриз написала, что непризнанная республика является неотъемлемой частью Молдовы, наша страна никогда не посягала на ее территорию.