Не только Украина. Порошенко рассказал о врагах Кремля

Cегодня защита нашей страны — это защита ценностей свободного мира, отметил президент.

Джозеф Байден и Петр Порошенко president.gov.ua

Президентзаявил, что врагами Кремля являются все, кто исповедуют демократические ценности.

Об этом он рассказал в Киеве на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом, пишет УНИАН.

По словам украинского лидера, наша страна осознает, что она не единственный недруг для Москвы.

"Все, кто исповедуют демократические ценности, являются врагами Кремля. Поэтому сегодня защита Украины — это защита ценностей свободного мира", — отметил Порошенко.

Напомним, утром 16 января в международном аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) приземлился самолет, на борту которого был Джозеф Байден. Позже политик встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Фото: president.gov.ua, видео: facebook.com/petroporoshenko