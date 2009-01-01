Охранка ЛНР пытается скрыть реальные потери "мотострелков" — разведка

Боевики особое внимание уделяют порядку организации доставки убитых и раненых в военные госпитали, морги, отметили в Минобороны.

Боевик ЛНР с оружием, иллюстрация lug-info.com

На захваченной части Донбасса сотрудники так называемогопринимают меры для предупреждения утечки информации о реальных потерях(Брянка) "республики".

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы особое внимание уделяют "порядку организации доставки убитых и раненых в военные госпитали и морги".

"Для недопущения распространения информации насчет реального количества потерь в "7 отдельной мотострелковой бригаде" сотрудники МГБ принимают меры по предупреждению утечки такой информации от должностных лиц воинских подразделений", — отметили в ГУР.

Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке нашей страны 21 января семь членов "7 отдельной мотострелковой бригады" не прибыли к местам выполнения заданий, боевики объявили их в розыск.