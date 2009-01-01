Освобождение от оккупантов, реформы и путь в Европу. Порошенко назвал, когда Украина станет успешной

Порошенко также присвоил погибшему командиру розведотделения 128-й горно-пехотной бригады Александру Капушу звание Героя Украины.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Украина станет успешной после освобождения ряда территорий от оккупантов , проведения реформ и возвращения в семью европейских народов.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований по случаю Дня защитника Украины сегодня в Киеве, сообщает УНИАН.

Перед тем, как передать её детям, как передать внукам, я не сомневаюсь, мы сделаем Украину еще лучше, успешной страной успешных людей. Для этого нам надо освободить украинскую землю от оккупантов, провести реформы, обеспечить единство нации, вернуть Украину в единую семью европейских народов", — заявил президент.

По словам Порошенко, первые шаги к этому процессу уже сделаны - это и соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и безвиз. "Гарантом независимости Украины являются украинская армия, украинские Вооруженные силы, Украинские защитники", — добавил президент.

Порошенко также присвоил погибшему командиру розведотделения 128-й горно-пехотной бригады Александру Капушу звание Героя Украины.

Об этом Порошенко заявил во время вручения государственных наград Украины военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других военных формирований по случаю Дня защитника Украины сегодня в Киеве.

По его словам, Александр Капуш — погибший командир разведывательного отделения 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

"Каждый из нас очень хорошо помнит дни февраля 2015 года. Именно в эти дни во время выполнения боевого задания группа разведчиков, возглавляемая Александром, мужественно обороняла позиции от превосходящих сил российских наемников. В сложный момент боя на группу со стороны противника бросили боевую гранату и Александр не колеблясь прикрыл собой товарищей, а сам погиб. Позиции были удержаны и за проявленные во время боя смелость и решительность, личное мужество и героизм Капушу Александру Васильевичу присвоено высокое звание Героя Украины", — заявил президент.

"Подвиг Александра останется в народной памяти, станет символом несокрушимости украинского боевого духа защитников нашей украинской земли", — добавил Порошенко.

Президент вручил звезду Героя Украины родителям Александра Капуша в Мариинском дворце.

Он также заявил, что что статус участника боевых действий получили более 300 тыс. украинских воинов.

"Более 300 тысяч украинских воинов прошли горнило войны и заслуженно, как непосредственные участники боевых действий, обороны Украины от агрессорши России, получили статус участника боевых действий", — заявил он.

Также, по его словам, более 16,7 тыс. военных удостоены государственных наград, из них — 2,7 тыс. посмертно.

"Звание Героя Украины присвоено 45 украинским рыцарям, из которых — 27 посмертно", — сказал президент.

Напомним, ранее премьер Британии обвинила Россию в незаконной аннексии Крыма.