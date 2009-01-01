Отмена санкций за сокращение ядерного арсенала РФ. Почему не надо бояться громких заявлений Трампа

Политика новой американской администрации в отношении России и Украины будет понятна к марту, говорит Виталий Бала.

Виталий Бала Главред

Громкое заявление избранного президента СШАо возможности снятия с России санкций, наложенных за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, в обмен на отказ РФ от части ядерных вооружений — это элемент постизбирательной технологии.

Об этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду".

"Такого рода заявления Трампа до инаугурации носят постизбирательный характер. Думаю, что поскольку в Вашингтоне сохраняется большое количество выступающих против инаугурации Трампа, люди, которые руководили его избирательной кампанией, порекомендовали сделать заявления, созвучные тем, что повторялись во время избирательной кампании. Ведь поддержка Трампа — это только те люди, которые отдали за него свой голос, а говорить о его поддержке внутри самой Республиканской партии даже не приходится", — считает политический эксперт.

"Я бы расценивал заявление о возможности снятия с России санкции в обмен на сокращение ядерного вооружения именно в таком контексте, поскольку связывать вопрос ядерного вооружения и вопрос российской агрессии против Украины и аннексии Крыма (или даже вопрос действий России в Сирии) не совсем правильно, с точки зрения внешней политики. Однако это заявление полностью идет в русле заявлений, которые делал Трамп в ходе избирательной кампании. Ведь подразумевается, что не Америка должна сокращать свои ядерные силы, а Россия", — напомнил политолог.

"Потому я бы не делал выводы и не выдвигал обвинения до инаугурации Трампа. Политика новой администрации президента США в отношении России и Украины будет понятна к марту", — поделился мнением директор Агентства моделирования ситуаций.

"К тому же, это заявление Трампа диссонирует с тем, что говорил кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, который сказал, что Америка слишком слабо ответила на аннексию Крыма. Потому не думаю, что это заявление Трампа — окончательное решение", — заметил политолог.

"Так что, с точки зрения постизбирательных заявлений и обращений к электорату, все это технологически правильно. К тому же, это верно и с точки зрения сигналов для России: теперь, когда РФ будет требовать снятия санкций, обещая пойти на какие-то там уступки, она будет знать, что публично озвучено еще одно условие, необходимое для отмены санкций. Так что, с точки зрения американских интересов, этот шаг также является правильным", — считает эксперт.

Однако он напомнил, что Киеву такой подход Трампа невыгоден: "И задача Украины — добиться того, чтобы ее интересы совпадали с интересами Америки. Не стоит ожидать, что США будут заниматься украинскими проблемами и ставить интересы Украины выше своих, а мы при этом ничего не будем делать".

"Кроме того, напомню, что Америкой вводился целый ряд санкций против России, и я не исключаю, что не все санкции, о которых говорил Трамп, связаны с аннексией Крыма. Возможно, он говорил о финансовых санкциях или персональных, или других. Давайте дождемся реальной повестки дня", — резюмировал Виталий Бала.

Напомним, глава Центрального разведывательного управления Джон Бреннан предупредил Трампа думать о последствиях сближения с Россией.