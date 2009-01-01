Спикер Путина назвал "изначальное" условие размещения миротворцев ООН на Донбассе

РФ "не является стороной конфликта" на востоке Украины, снова подчеркнул Песков.

Владимир Путин Reuters

Пресс-секретарь президента РФ— Дмитрий Песков — заявил, что "изначальным" условием размещенияявляется диалог с орудующими там боевиками.

Об этом он рассказал журналистам, комментируя предложения главы украинского государства Петра Порошенко по мандату миротворческой миссии Организации на Донбассе, пишет УНИАН.

В то же время спикер снова подчеркнул, что Россия "не является стороной конфликта".

"Любые миротворцы могут размещаться в точки соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон… Конфликт на юго-востоке Украины подлежит обсуждению между Киевом и властями непризнанных "республик" ЛНР и ДНР", — отметил Песков.

Напомним, 22 августа Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Позже Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев только на линии разграничения и поручил МИД РФ внести такую резолюцию на рассмотрение Совбеза ООН.

После этого постпред Украины при ООН Владимир Ельченко утверждал, что государство может предложить в Организации свой вариант резолюции по миротворческой миссии, которая должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей РФ исключено.