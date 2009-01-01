Подмена понятий. Почему на Западе могут подумать, что на Донбассе идет гражданская война

Нет никакой АТО — есть вооруженная агрессия РФ, нет ОРДЛО — есть оккупированные Россией территории, говорит Александр Хара.
Об этом директор Департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал в комментарии "Главреду".
"Конечно же, Запад, особенно немцы и французы, выразили обеспокоенность, поскольку они считают, что Киев должен поддерживать в социальном плане жителей оккупированных территорий, с точки зрения гуманитарного права. И они делают совершенно правильные замечания, ведь Украина так и не назвала эти территории временно оккупированными, а значит, возложила всю ответственность за поддержание законности, порядка, социально-экономического обеспечения и других вещей на себя, а не на оккупанта — Российскую Федерацию, который как раз и должен нести юридическую и моральную ответственность", — говорит дипломат.
"Очевидно, что европейцы не хотят эскалации конфликта. Хотя эскалация началась с обстрелов Авдеевки. И я не помню, чтобы в связи с этим были какие-либо серьезные политические или дипломатические шаги украинской власти. Однако в преамбуле решения СНБО от 15 марта говорится, что оно принято, учитывая существенное обострение ситуации в плане безопасности в зоне АТО, а также учитывая насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Обострение началось еще в январе, но только сейчас, в середине марта, власти наконец-то заметили, что это произошло. А что касается "захвата украинских предприятий", то какими же они были "украинскими", если они уже были захвачены и платили дань главарям боевиков. Все это — просто замыливание глаз и отвлечение от реальных проблем: определение правового статуса происходящего, нет никакой АТО — есть вооруженная агрессия РФ, нет ОРДЛО — есть оккупированные Россией территории и т.д. Если бы изначально власть действовала в законодательном поле, то таких вопросов у нас бы сегодня не было", — считает эксперт международник.
"В целом, наша власть воюет с Россией международными санкциями. Это был дипломатический прокол. Санкции изначально вводились странами не в связи с Минскими договоренностями, а чтобы прекратить вооруженную агрессию РФ и вернуть эти территории Украине. А потом уже украинская дипломатия, а точнее Порошенко, сделал так, чтобы появилась привязка: выполнение Минских договоренностей — снятие санкций. А это совершенно неправильно, это подмена понятий. Так создается ложное впечатление, что идет гражданская война. И любая страна вправе снять санкции с России, если они считают, что она выполнила хоть какие-то пункты этих соглашений", — заметил Александр Хара.
"Кроме того, непоследовательная политика президента и правительства просто отталкивает от нас наших международных партнеров, которые уже хотели бы как-то примириться с Россией или уменьшить накал между РФ и НАТО. Такие непоследовательные действия будут побуждать навязывать определенные действия нам, раз уж мы взяли на себя обязательство выполнять Минские соглашения, будут давить на Украину", — подытожил этом директор Департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".
Напомним, ранее дипломат объяснил, почему блокада Донбасса — дополнительный рычаг влияния на Россию.
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