Подмена понятий. Почему на Западе могут подумать, что на Донбассе идет гражданская война

Нет никакой АТО — есть вооруженная агрессия РФ, нет ОРДЛО — есть оккупированные Россией территории, говорит Александр Хара.

Александр Хара Главред

Ведущие страны Запада обеспокоены тем, что официальный Киев объявили опасаются эскалации конфликта на востоке Украины.

Об этом директор Департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал в комментарии "Главреду".

"Конечно же, Запад, особенно немцы и французы, выразили обеспокоенность, поскольку они считают, что Киев должен поддерживать в социальном плане жителей оккупированных территорий, с точки зрения гуманитарного права. И они делают совершенно правильные замечания, ведь Украина так и не назвала эти территории временно оккупированными, а значит, возложила всю ответственность за поддержание законности, порядка, социально-экономического обеспечения и других вещей на себя, а не на оккупанта — Российскую Федерацию, который как раз и должен нести юридическую и моральную ответственность", — говорит дипломат.

"Очевидно, что европейцы не хотят эскалации конфликта. Хотя эскалация началась с обстрелов Авдеевки. И я не помню, чтобы в связи с этим были какие-либо серьезные политические или дипломатические шаги украинской власти. Однако в преамбуле решения СНБО от 15 марта говорится, что оно принято, учитывая существенное обострение ситуации в плане безопасности в зоне АТО, а также учитывая насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Обострение началось еще в январе, но только сейчас, в середине марта, власти наконец-то заметили, что это произошло. А что касается "захвата украинских предприятий", то какими же они были "украинскими", если они уже были захвачены и платили дань главарям боевиков. Все это — просто замыливание глаз и отвлечение от реальных проблем: определение правового статуса происходящего, нет никакой АТО — есть вооруженная агрессия РФ, нет ОРДЛО — есть оккупированные Россией территории и т.д. Если бы изначально власть действовала в законодательном поле, то таких вопросов у нас бы сегодня не было", — считает эксперт международник.

"В целом, наша власть воюет с Россией международными санкциями. Это был дипломатический прокол. Санкции изначально вводились странами не в связи с Минскими договоренностями, а чтобы прекратить вооруженную агрессию РФ и вернуть эти территории Украине. А потом уже украинская дипломатия, а точнее Порошенко, сделал так, чтобы появилась привязка: выполнение Минских договоренностей — снятие санкций. А это совершенно неправильно, это подмена понятий. Так создается ложное впечатление, что идет гражданская война. И любая страна вправе снять санкции с России, если они считают, что она выполнила хоть какие-то пункты этих соглашений", — заметил Александр Хара.

"Кроме того, непоследовательная политика президента и правительства просто отталкивает от нас наших международных партнеров, которые уже хотели бы как-то примириться с Россией или уменьшить накал между РФ и НАТО. Такие непоследовательные действия будут побуждать навязывать определенные действия нам, раз уж мы взяли на себя обязательство выполнять Минские соглашения, будут давить на Украину", — подытожил этом директор Департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".

Напомним, ранее дипломат объяснил, почему блокада Донбасса — дополнительный рычаг влияния на Россию.

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