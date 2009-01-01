Помощник Путина "опустил" боевиков ЛДНР: финансирование урежут, "республики" вернутся в Украину

Сурков передал присутствующим "советы" Кремля.

Владислав Сурков и Владимир Путин blvesti.ru

Во время совещания в Донецке помощник президента России Владислав Сурков в достаточно жесткой форме выразил недовольство действиями отдельных "министров правительства", а также обвинил "силовой блок" в полном бездействии и непрофессионализме.

Также он передал присутствующим "советы" Кремля, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Участников "заседания" выбило из колеи известие, что Москва намерена в два раза сократить финансирования боевиков. Однако следующая новость просто шокировала террористов: Сурков подчеркнул, что "республики" должны готовиться к "возвращению в Украину", которой якобы будут навязаны определенные условия реинтеграции. Речь идет о полной амнистии боевиков и предоставление ОРДЛО особого статуса.

Напомним, ранее Сурков пообещал вхождение террористических "республик" ДНР и ЛНР в состав России максимум через 1,5 года.