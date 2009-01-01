Попытка Саакашвили вернуться в Украину. Задержаны более 100 "титушек" у пункта пропуска "Краковец"

Саакашвили считает, что титушки, которых привезли в пункт пропуска "Краковец", выглядят намного хуже, чем "титушки Януковича".

Больше ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы на пункте пропуска "Краковец", доставлены в отделение полиции для проверки, сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы.

Сейчас устанавливаются личности задержанных и причины их нахождения в районе пункта пропуска "Краковец". Известно, что все задержанные — жители других регионов Украины. Среди них есть студенты, а также трое несовершеннолетних.

Также установлено, что четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость.

В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

Михеил Саакашвили. facebook.com/egor.firsov

Между темсчитает, что титушки, которых привезли в пункт пропуска "Краковец", выглядят намного хуже, чем "титушки Януковича", сообщает телеканал NewsOne.

"Просто какие-то спортсмены со всей Украины, сброд собрали... Их вчера одним голосом всех разогнал Виктор Чумак. Поэтому не надо их особо бояться", — отметил политик.

Между тем, чтобы избежать провокаций, Саакашвили и его сторонники решили поехать в Украину на поезде "Интерсити", который политик не намерен покидать пока не доберется во Львов, пишет УНИАН.

Саакашвили с группой народных депутатов и иностранных журналистов сейчас находятся в пятом вагоне поезда сообщением Перемышль-Киев.

По словам политика, он намерен выйти во Львове. А между тем, как сообщалось, из громкоговорителя в поезде прозвучало объявление следующего содержания: "Как сообщили в Нацполиции Украины, в данном поезде находится лицо, не имеющее разрешения на въезд на территорию Украины. Поэтому, руководствуясь законодательством Украины, поезд отправится в том случае, если данное лицо выйдет из него".

Как сообщил в комментарии адвокат Саакашвили Маркиян Галабала, они предполагали такое развитие событий и намерены обратиться к руководителю Госпогранслужбы, который имеет право пропустить в исключительных случаях через госграницу Украины граждан без документов, дающих право на пересечение границы.

На вопрос, есть ли билет у Саакашвили, адвокат ответил, что Саакашвили находится в поезде со всеми необходимыми проездными документами.

По расписанию "Интерсити" из Перемышля должен был отбыть в 13.07 по местному времени. Однако поезд до сих пор стоит на перроне. Все билеты на него проданы. Пассажиры-поляки с пониманием относятся к этой ситуации.

Саакашвили заявляет, что польские власти предупредили украинских железнодорожников из экипажа поезда "Интерсити+" о нарушении польского законодательства из-за задержки отправления поезда из Перемышля в Киев, сообщает NewsОne.

Саакашвили утверждает, что задержка отправления поезда является нарушением польского законодательства.

"Это уголовное нарушение. Они не могут взять в заложники всех пассажиров", — сказал политик. По его словам, согласно польскому законодательству, экипаж поезда может быть задержан в Польше из-за нарушения местных законов. "Поэтому они были предупреждены об этом. Таким образом, их теперь заставили отправить поезд в Украину", — сказал Саакашвили. Он убежден, что в эту ситуацию вмешались лично министры внутренних и иностранных дел Польши и "предупредили украинскую сторону".

Между тем, как сообщила по громкой связи стюард поезда, для пассажиров поезда будут организованы автобусы, которые доставят их в Украину.

Также в объявлении указали, что стоимость билетов пассажирам вернут уже в Украине. Однако, время, когда пассажиры смогут на автобусах добраться до Украины неизвестно. Ситуация в поезде в связи с задержкой напряженная.

Напомним, 27 июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

Сразу же после этого Саакашвили уехал из Украины. Сначала он был в США, затем в Польше и Литве, после чего перемещался по Европе якобы по паспорту Украины.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября. Он утверждает, что имеет только одно гражданство — украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, "дать право отстоять" свое гражданство в суде.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, согласно данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии Саакашвили избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.