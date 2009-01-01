Порошенко официально обратился к Совбезу ООН: Украина нуждается в миротворческой миссии

По его словам, развертывание миротворческой операции ООН должно "восстановить справедливость, а не заморозить конфликт и укрепить оккупацию".

Президент Украины Петр Порошенко выступил на заседании Совета безопасности ООН, официально призвав международную организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс.

Об этом 20 сентября в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Президент напомнил, что украинские миротворцы участвовали в операциях ООН во всем мире.

"Я горжусь тем, что Украина на протяжении многих лет является сильным партнером этой Организации в миротворческой деятельности", — отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что участие Украины в миротворческой деятельности ООН не прекратилось даже в разгар вооруженного нападения на Украину со стороны Российской Федерации.

"Российская мантра о том, что "нас там нет", не выдерживает никакой критики. Есть неоспоримые факты, что Россия создает, руководит, контролирует и спонсирует террористов, действующих на Донбассе", — заявил Порошенко, продемонстрировав Совбезу ООН документы российских военных.

Как рассказал президент, мониторинговая миссия по правам человека зафиксировала 161 жертву конфликта среди гражданского населения в период с середины мая по август 2017 года — из них 26 человек погибли, а 135 — получили травмы.

"В этой связи я хотел бы подтвердить мою просьбу к Совету о размещении миротворцев в Донбассе, чем раньше — тем лучше", — заявил Порошенко.

Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы.

"Не может быть успеха в установлении мира в Донбассе без предварительного прекращения проникновения российских войск, вооружения, оборудования и наемников на Донбасс", — подчеркнул президент.

По его словам, развертывание миротворческой операции ООН должно "восстановить справедливость, а не заморозить конфликт и укрепить оккупацию".

"И справедливость будет такой: восстановить суверенитет Украины над ее территорией; чтобы никто не мог отнять свободу Украины", — добавил Порошенко.

Напомним, по словам Порошенко, сенат США одобрил выделение 500 миллионов военной помощи для Украины.