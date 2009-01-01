Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Согласно закону создаются условия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН. Также в законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанной границы является целостной и неприкосновенной", — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада 6 октября продлила на год закон об особом статусе Донбасса.

Кроем того, Рада приняла за основу законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором.



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