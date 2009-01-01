Порошенко сказал об улучшении сотрудничества с США, а Трамп похвалил власти Украины

В 2017-м товарооборот между странами серьезно увеличился, отметил украинский лидер.

Петр Порошенко и Дональд Трамп Reuters

Президентзаявил, что Украина и США серьезно улучшили экономическое сотрудничество, товарооборот между странами за последние семь месяцев увеличился в 2,5 раза.

Об этом он рассказал на встрече с главой Штатов Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет УНИАН.

По данным агентства, американский лидер, в свою очередь, отметил, что украинские власти "достигли хорошего прогресса".

"Я бы не сказал, что сейчас (Украина — Ред.) является удобной страной для жизни, но вы делаете ее все лучше и лучше на ежедневной основе, и я слышу очень хорошие вещи, поэтому дела Украины идут хорошо", — считает он.

Порошенко уточнил, что "товарооборот между США и Украиной за последние семь месяцев увеличился в 2,5 раза, поскольку были реализованы наши соглашения". "Это является символом того, что мы приветствуем американские компании на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест одновременно в Украине и США", — добавил политик.

Напомним, Петр Порошенко и Дональд Трамп встречались в США в июне, после мероприятия наш президент говорил, что Украина получила твердую поддержку со стороны государства в отношении суверенитета и территориальной целостности.