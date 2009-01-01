Посол Украины назвал вероятную причину "шпионского" скандала с Беларусью

Кизим заявил, что этот инцидент спровоцирован.

Названа причина шпионского скандала с Беларусью ej.by

Задержание в Беларуси обвиненного в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко выглядит как месть за задержание в Чернигове белоруса, обвиненного в шпионаже в пользу РФ.

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кизим заявил, что этот инцидент спровоцирован.

"Я уверен на сто процентов. Была проведена специальная акция, чтобы создать ситуацию, которую мы сегодня и имеем", — заметил он.

"Очевидно, что это было спланировано либо белорусскими, либо российскими спецслужбами", — отметил посол.

Он не исключил, что задержание Шаройко было ответом на задержание в июне текущего года в Чернигове белоруса, обвиненного в шпионаже в пользу Российской Федерации.

"Это действительно выглядит местью за задержание того гражданина", — сказал Кизим.

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