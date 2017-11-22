Кремлевский вираж Лукашенко. Почему не стоит ожидать потепления в отношениях Украины и Беларуси

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

22 ноября 2017, 11:58

В Кремле могут быть довольны: среди сопредельных с Украиной государств появилось еще одно, в отношениях с которым есть проблемы.

Между Украиной и Беларусью пробежал холодок

События последних дней в белорусско-украинских отношениях не только показали новые грани стратегического партнерства между двумя странами, но и достаточно однозначно дают понять, что Александр Лукашенко сильнее вошел в орбиту российского влияния. И произошло это неслучайно.

Скандал с задержанием украинского журналиста Павла Шаройко и объявлением персоной нон грата дипломата Игоря Скворцова, на первый взгляд, не отличается от регулярных шпионских страстей, случающихся в отношениях между самыми разными странами. Однако на этот раз ситуация выходит за пределы привычной матрицы по нескольким причинам. Шаройко – бывший пресс-секретарь Главного управления разведки, военный журналист по образованию. Переквалифицировать его в разведчика под прикрытием, по мнению специалистов, для украинской стороны не было никакого смысла, поскольку биография обеспечивает ему повышенное внимание со стороны контрразведки. Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала первого секретаря посольства Беларуси.

Напомню, что шпионский скандал является логическим проявлением чрезвычайной ситуации с похищением в Гомеле украинского гражданина Павла Гриба. 19-летнего юношу выманили на территорию сопредельного государства сотрудники ФСБ, и сегодня он находится в краснодарском СИЗО. Грибу инкриминируют подготовку взрыва на школьной линейке, что свидетельствует о неуемной фантазии российских чекистов. Белорусская сторона за почти три месяца после похищения украинского гражданина на своей территории не удосужилась не только пояснить ситуацию, а хотя бы извиниться. Понятно, что от Александра Лукашенко не стоит ждать ходатайств за Гриба перед Путиным, тем более – в свете последних событий в украинско-белорусских отношениях.

Фантазеры из ФСБ проявили свой почерк и в ситуации с Павлом Шаройко. Они не только подставили ему корреспондента НТВ с якобы секретными документами (интересно, с какой радости тот решил шпионить?), но и отработали "схему Сущенко": наличие у украинского журналиста военного образования является для российских спецслужб чем-то вроде маркера для повышенного внимания к нему.  Можно также вспомнить, как накануне Дня Воли в Беларуси тамошние спецслужбы заявили о прорыве из Украины внедорожника с оружием, что оказалось постановкой на уровне любительского капустника. Но с геополитическими последствиями.

Интересно, что уже после задержания Павла Шаройко министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предлагал своих военных в качестве "голубых касок" для Донбасса. При этом на минувшей неделе белорусская делегация в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН проголосовала против украинской резолюции по Крыму. Подчиненная российским интересам позиция РБ на международной арене не является секретом, но предложение Макея по совокупности фактов можно охарактеризовать только как сделанное "с особым цинизмом".

И еще один важный политический сигнал из Минска: Александр Лукашенко отказался от участия в саммите "Восточного партнерства", запланированном на 24 ноября. Хотя отношения между Минском и Брюсселем в последнее время напоминали качели с разной амплитудой, особых "пряников" для Беларуси у Европейского Союза сегодня нет. Поэтому ветеран пребывания в президентском кресле решил прислушаться к пожеланиям Кремля и лишний раз не принимать участия в событии, которому российская пропаганда может навесить ярлык русофобского.

Что теперь ожидает отношения между Украиной и Беларусью? Несмотря на прошедшую в начале ноября в Абу-Даби встречу президентов двух стран, говорить о доверии не приходится, поскольку действия Минска подрывают основы взаимопонимания. Защищать национальные интересы страны можно по-разному, но белорусские спецслужбы пошли путем максимально неконструктивным. Усилия Киева по подталкиванию Минска к более активному диалогу с ЕС также не увенчались успехом, хотя Беларусь остается важным элементом безопасности в Европе. Кстати, Минская площадка для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе так и не показала своей эффективности, что ставит под сомнение продвигаемый белорусским МИДом статус своей страны как "контрибутора безопасности". В свете последних событий логично использовать слово "контрабандист".

Экономические отношения между нашими странами продолжат развиваться, но Украине было бы неплохо лишить Беларусь существующих преференций, чтобы показать, насколько в Киеве способны услышать и понять правильно сигналы стратегического партнера. На экспертном уровне диалог возможен преимущественно в Киеве и на нейтральных площадках: после всего случившегося немногие граждане Украины рискнут публично выступать в Беларуси.  В России могут быть довольны: среди сопредельных с Украиной государств появилось еще одно, в отношениях с которым есть проблемы, о которых известно многим.

Евгений Магда

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Путин Украина Лукашенко Минск Евгений Магда белорус
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