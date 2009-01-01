Правозащитники назвали число украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму

Из них 23 человека уже получили приговоры, сообщила правозащитница Мария Томак.

Названо число украинских политзаключенных в РФ Обозреватель

В России и оккупированном Крыму под стражей по политическим мотивам находится 61 гражданин Украины.

Об этом сообщила координатор Медийной инициативы за права человека, правозащитница Мария Томак сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"На сегодняшний день, по нашим подсчетам, 61 гражданин Украины находится под стражей на территории России или оккупированного Крыма по политическим мотивам, из них 23 человека уже получили приговоры", — заявила она.

"За последние месяцы мы имеем "ливень" новых, то есть, раньше было относительное затишье, начиная с нового года, ареста Балуха и до лета", — добавила Томак.

По ее словам, с начала лета на территории оккупированного Крыма и на территории России были задержаны 18 граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму оккупанты задержали почти 50 человек, участвовавших в пикетах.