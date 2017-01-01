При нынешней экономической модели после 2019 года Украина станет неплатежеспособной - Рабинович

Украина должна отдать 43,8 млрд грн в этом году только одному МВФ, отмечает политик.

При нынешней экономической модели и огромном долге после 2019 года Украина станет неплатежеспособной. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Нас загнали в такую петлю, что Украине надо понимать – пути выхода из кризиса должны быть экстремальными. Украина должна отдать 43,8 млрд грн в этом году только одному МВФ (Международный валютный фонд, – ред.). Это входит в программу управления госдолгом, с чем любой желающий может ознакомиться в интернете. В целом запланированы платежи на 175 млрд, из которых 64% – это платежи по внутреннему долгу, по облигациям. Пик всех платежей приходится на 2019 год, после чего при той экономической модели, которая сегодня существует, страна станет неплатежеспособной", – констатировал парламентарий.

Он подчеркнул, что власть, которая вогнала страну в такие крупные долги, понятия не имеет, как их отдавать и что делать в сложившейся ситуации, потому продолжает вести украинскую экономику в еще более глубокий кризис.

"Власть все прекрасно понимает, но продолжает вести нас в эту пропасть. Им нечего сказать людям. Они не могут сказать: "Да, король оказался голым, да, мы привели нас к экономической разрухе, да, мы не знаем, что делать". Это самое страшное, что они просто не знают, что делать. Но невозможно доказать нищему и голодному, что он сыт и одет", – убежден политик.

Народный депутат отметил, что при этом в Международном валютном фонде считают: раз мы им так много должны, они имеют право навязывать нашему правительству свою экономическую политику, которая на самом деле губительна для украинцев.

"Но при этом с нереально высокими коммунальными тарифами живем мы с вами "слишком хорошо". Представитель МВФ в Украине (Йоста Люнгман, – ред.) на днях заявил, что у украинской власти слишком большой соблазн очень быстро повысить зарплаты, но, по его словам, это будет плохо отображаться на росте экономики. Скажите, если мы будем лучше жить, это будет МВФ как-то мешать? Почему Украина, самая нищая страны Европы, должна быть еще более нищей? Люди, которые не могут прожить на зарплату, должны получать еще меньше? Пенсионер, который не в состоянии выжить, вообще не должен ничего получать? Это разве дружес

ое предложение?" – возмутился политик.