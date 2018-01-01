Путин будет уходить с Донбасса путем "кровопускания" — политолог

Россия будет уходить с Донбасса только после того, как устроит кровавую провокацию типа Сребреницы, считает политолог.

Владимир Путин стремится уйти с оккупированного Донбасса. 24tv.ua

Президент России Владимир Путин стремится уйти с оккупированного Донбасса и оставить за собой аннексированный Крым.

Такое мнение высказал Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде", комментируя вопрос, какой сценарий по Донбассу сегодня наиболее выгоден и симпатичен Кремлю.

По его словам, "это будет сделано очень брутально и цинично".

"Россия будет уходить с Донбасса только после того, как устроит кровавую провокацию типа Сребреницы, преподнеся это так, будто украинцы вместе с миротворцами уничтожают мирное население сепаратистских республик. Так что Россия будет уходить с Донбасса путем "кровопускания", — подчеркнул Небоженко.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в "Главреде" назвал ключевые проблемы реинтеграции Донбасса.