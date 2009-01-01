Путин о поставках США оружия для Украины: военные действия перекинутся в другие регионы

Путин считает, что поставки американского летального оружия Украине только усугубят ситуацию.

Reuters

Поставки Соединенными Штатами летального оружия Украине только усугубят ситуацию, могут привести к обострению боевых действий на Донбассе и даже перекинуться на другие регионы.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае, пишет ТСН

"Это суверенное решение Соединенных Штатов кому поставлять или предоставлять оружие бесплатно и той стране, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы: поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только ухудшают ситуацию. Если это произойдет в этом случае, то принципиально это действие или решение не изменит. Оно вообще никак не повлияет на изменение ситуации. Количество жертв, безусловно, может увеличиться. Но хочу подчеркнуть, чтобы всем было понятно: ничего не изменится. Количество жертв может быть увеличено и это печально", — сказал Путин.

Он также констатировал, что "есть еще один момент, на который стоит обратить внимание тем, кто вынашивает такие идеи. Это заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченной в противоборствующей стороны, в националистических батальонах и так далее".

Путин также угрожает вооруженными конфликтами в других регионах Украины.

"И, если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики. Может быть, они направят оружие, что у них есть, в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", — отметил президент РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вашингтоне активно рассматривают вопрос поставок оружия Украине, чтобы помочь ей в борьбе с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе.