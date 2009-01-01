Путин согласен на размещение миротворцев ООН только по линии разграничения на Донбассе

Хозяин Кремля хочет сделать боевиков участниками переговоров.

Миротворцы ООН voronz.in.ua

Президент РФзаявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Китае, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что отправку миротворцев невозможно "протащить" через Генеральную ассамблею ООН, потому что миротворцы организации могут быть размещены только по решению Совбеза.

"Вы говорите, что кто-то что-то хочет протащить. На самом деле я ничего плохого здесь не вижу. Я многократно говорил о том, что я поддерживаю идею вооружения миссии ОБСЕ, но сама организация — ОБСЕ — отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни соответствующего персонала, ни опыта подобной работы", — сказал Путин.

По его словам, размещение миротворцев ООН или людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, "вполне уместна".

"Не вижу здесь ничего плохого, наоборот считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на "юго-востоке" Украины, но, разумеется, речь может идти о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Второе: эти силы должны находится на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье: решение этого вопроса должно состоятся не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники", — заявил Путин.

По его словам, это не может быть решено без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

"Если все это сделать — это пойдет на пользу решению проблемы на "юго-востоке" Украины, министр здесь — будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совбез", — сказал Путин.

Напомним, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в "нормандском формате" подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того — категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идеи с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН", — сказал Порошенко.

Экс-глава СБУ Евгений объяснил, почему Россия заблокирует введение миротворцев ООН на Донбасс.