Рада поддержала автокефалию УПЦ

"За" проголосовали 268 депутатов.

Рада проголосовала за автокефалию УПЦ, о которой просил Порошенко.

19 апреля депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею I об автокефалии Православной Церкви в Украине , то есть о создании единой поместной украинской православной церкви.

За проект постановления №8284 проголосовали 268 депутатов.

"Как глава государства Украина, который представляет ее граждан, – в том числе и тех, которые принадлежат к украинскому православному сообществу, которые, благодаря Крещению, полученном от Константинопольской Матери-церкви 1030 лет назад, исповедуют православную христианскую веру, – прошу вас предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине", – отмечается в письме Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею.

Президент подчеркивает, что патриарх Варфоломей является "единственным человеком в мире, который имеет каноническое право и законную власть решать такого рода вопросы".

Ранее в Раде объяснили, что ждет Московский патриархат после автокефалии УПЦ.

Ранее стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей. Информация о мероприятии была опубликована на странице главы государства в Facebook.

Напомним, политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.