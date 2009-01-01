"Расчленил Украину". Американский сенатор назвал Путина самой большой проблемой

Штаты должны реагировать на действия РФ санкциями, считает Маккейн.

Владимир Путин Reuters

Американский сенатор-республиканецзаявил, что президент Российской Федерации, который "расчленил Украину" и оказывает давление на страны Балтии, — самая большая проблема.

Об этом он рассказал в интервью ABC News, пишет "Гордон".

Политик считает, что РФ представляет для мира большую угрозу, чем террористическая организация "Исламское государство".

По его словам, боевики могут совершать "ужасные поступки", но именно Россия пытались "уничтожить фундаментальные принципы демократии" через попытки повлиять на исход выборов в США. При этом он уверен, что на действия страны Штаты должны реагировать санкциями.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий говорил, что путинскую Российскую Федерацию может остановить только НАТО. Ознакомиться с мнением чиновника можно здесь.