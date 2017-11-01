"Райские бумаги": У Порошенко попытались оправдаться за офшоры Roshen

Ирина Луценко снова рассказала историю про "слепой траст".

Луценко откидает обвинения maxpark.com

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала "безосновательными домыслами" материалы журналистского расследования, где глава государства обвиняется в минимизации налогов.

По ее словам, офшорные компании, о которых идет речь в расследовании, были созданы исключительно для передачи президентом корпорации "Рошен" в "слепой траст".

"Чтобы продать корпорацию Roshen, надо было создать международную холдинговую структуру. Эта структура была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения, чтобы все налоги полностью были уплачены в Украине, а не за границей", - сказала Луценко в понедельник на заседании согласительного совета парламента, сообщает УП.

Она отметила, что такие офшоры были необходимы, иначе, в соответствии с Гаагской конвенции 1985 года, "Рошен" нельзя было передать в доверительное управление Ротшильду. Луценко также добавила, что таковы международные условия.

Представитель президента заверила, что офшорные компании холдинга при передаче кондитерской корпорации не имели никаких банковских счетов. "Любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечисления любой наличности из Украины при создании этой структуры являются безосновательными домыслами", - сказала Луценко.

Напомним, в своем исследовании Центр расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо" пришли к выводу, что целью создания офшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст". Документы Paradise Papers были опубликованы накануне.