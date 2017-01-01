"Размен Крыма на Донбасс". Аналитик сказал, как может измениться поведение Путина после победы на выборах

Трудно прогнозировать действия непредсказуемого президента непредсказуемой страны, подчеркнул Чорновил.
Сейчас российский лидер начал демонстрировать свое превосходство по отношению к Западу и крайнюю неуступчивость, рассказал эксперт на чате в "Главреде".
"Трудно прогнозировать действия непредсказуемого президента непредсказуемой страны. Но какие-то изменения должны быть. Я здесь писал о чисто ритуальном значении выборов в России, но все равно к ним подходят с полной серьезностью", — отметил собеседник.
По словам гостя, "под них выстраиваются какие-то схемы и модели поведения, в частности, сейчас Путин начал демонстрировать свое превосходство по отношению к Западу и крайнюю неуступчивость".
"Еще полгода назад он соглашался на большинство пунктов плана о миротворцах ООН (на Донбассе — Ред.), сегодня — соглашается лишь на три из 29, что является полной профанацией. Понятно, что после выборов определенные модели будут меняться, но я даже не представляю — в какую сторону", — добавил Чорновил.
"Мне кажется, что Путин снова включит максимальный переговорный механизм для размена Крыма на Донбасс или других уступок. То есть должен стать более договороспособным, вот только есть проблема — максимальные уступки, которые сегодня декларирует Путин, для нас уже есть за чертой приемлемости", — сказал аналитик.
"Когда мы жестко откажемся и уговорим наших партнеров не поддаваться, возможны новые обострения. Предполагаю, что такие колебания могут продлиться до конца года. Хотя со временем будут немножко стихать. А на какие-то совершенно кардинальные изменения я бы не рассчитывал", — заявил он.
Ранее Владимир Путин говорил, что в РФ примет участие в президентских выборах, их проведение запланировано 18-го марта (день аннексии Крыма). Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в государстве "предстоит переназначение Путина".