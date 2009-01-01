Реалии ЛДНР. Российские военные отжимают у людей авто — разведка

На захваченной части Донбасса военные патрули безосновательно задерживают и обыскивают гражданских лиц, отметили в Минобороны.

Российские военные, иллюстрация uapress.info

На захваченной части Донбассапод предлогом "национализации" незаконно изымают у местных жителей автомобильную технику и другое имущество.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По его данным, также "военные патрули безосновательно задерживают и обыскивают гражданских лиц".

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ("армейские корпуса", самопровозглашенные ДНР и ЛНР — ред.) увеличивается количество случаев преступлений против местного населения и других правонарушений, связанных с военной службой", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на востоке нашей страны бойцы "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) террористической ДНР развлекаются хаотичными обстрелами позиций сил АТО и гражданских объектов.