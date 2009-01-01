Резидентам российской разведки в Харькове объявлено о подозрении в госизмене

Правоохранители изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 УК Украины Обозреватель

Участникамв Харьковской области объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины сообщает УНИАН.

Отмечается, что сотрудники контрразведки СБУ совместно с Управлением спецслужбы в Харьковской области пресекли на территории региона деятельность агентурной сети российской военной разведки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), оперативники спецслужбы установили, что житель Харьковщины по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из 18 человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы.

Напомним, ранее "Главред" сообщал со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака, что куратор группы находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные поездки главаря группы в Россию для получения заданий.

Так, правоохранители задержали организатора сети после получения тайных данных о военных разработках в рамках государственного оборонного заказа.

При обысках по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные российскими спецслужбами для передачи разведданных.

У организатора обнаружено также 14 носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.

Одновременно были проведены обыски по местам проживания других участников агентурной сети, установленных украинской контрразведкой, во время которых задокументировано доказательства работы на спецслужбы РФ.

Сотрудники СБУ также обнаружили у одного из членов агентурно-боевой группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий.

Правоохранители изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Следователями СБУ объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, организатору и 6 участникам агентурной сети. В отношении других злоумышленников продолжаются соответствующие процессуальные действия.