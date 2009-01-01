Россия должна уважать территориальную целостность стран — президент Латвии

РФ нужно привлечь к ответственности за ее агрессивные действия против соседей, заявил Вейонис.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Президент Латвиизаявил, что территориальную целостность независимых государств должны уважать все, в том числе и

Об этом он рассказал в американском Нью-Йорке, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Укринформ.

В то же время глава страны призвал привлечь РФ к ответственности за ее агрессивные действия против соседей.

"Решение существующих конфликтов необходимое для предотвращения новых. Мы должны решительно отстаивать основанный на правилах безопасный порядок в Европе", — отметил латвийский лидер.

По его словам, "неоправданная агрессия России против ее соседей является серьезным нарушением международных правил безопасности". "Каждый агрессор, который разжигает и поддерживает эти конфликты, должен понести ответственность за нарушение международного права", — добавил Вейонис.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что РФ является не спонсором, а самой большой угрозой международной безопасности, она, пожалуй, единственная страна в мире, которая имеет конфликты — горячие, замороженные или потенциальные — почти со всеми соседями.