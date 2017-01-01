Россия хочет открыть в Украине участки для выборов президента РФ

Украинский МИД пока не ответил России.

В Министерстве иностранных дел Украины рассматривают запрос РФ на открытие четырех избирательных участков на территории Украины до выборов президента России , которые должны состояться в марте 2018 года.

В частности, запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Украине в Киеве, а также генеральных консульств РФ во Львове, Одессе и Харькове, сообщает Интерфакс-Украина.

Стоит отметить, что украинский МИД пока не ответил России.

"МИД Украины получил обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков… Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами", – говорится в ответе МИД.

Ранее Владимир Путин говорил, что в РФ примет участие в президентских выборах, их проведение запланировано 18 марта — день аннексии Крыма — 2018 года. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в государстве "предстоит переназначение Путина".