Россия продолжает укреплять свои войска на границе с Украиной

Шойгу считает, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации.

Российские войска возле границы Украины, иллюстрация Reuters

Россия продолжит укреплять войска Южного военного округа на границе с Украиной из-за ситуации на Донбассе.

Об этом сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России, пишет УНИАН.

В частности, Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", — сказал Шойгу.

По его словам, в этих условиях "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

Он также похвастался, что за прошлый год боевые возможности округа увеличились на 10%, продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

Он также потребовал обеспечить безопасность полетов авиации вооруженных сил РФ, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха.

"Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов", — сказал Шойгу.

По его словам, последние события на Ближнем Востоке показывают, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации.

Напомним, в.и.о.начальника Управления верификации Генштаба ВСУ полковник Владислав Пономарев по результатам инспекции в Ростовской области заявил, что Россия на границе с Украиной формирует мощную дивизию численностью в 10,5 тысяч военных вооруженных сил РФ.