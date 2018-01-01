Саакашвили сказал, когда вернется "домой в Украину"

В нашей стране люди раздражены отсутствием реформ, тотальной лживостью и вороватостью власти, отметил политик.

Михеил Саакашвили сказал, что вернется в Украину гораздо раньше, чем через три года Reuters

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что вернется "домой в Украину" уже совсем скоро.

В нашей стране люди раздражены отсутствием реформ, тотальной лживостью и вороватостью власти, прокомментировал он запрет на въезд, говорится на сайте партии.

"… Саакашвили — всего лишь один из миллионов таких недовольных. Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, гораздо, гораздо раньше, чем через три года", — отметил политик.

Ранее сообщалось, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в украинское государство на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

Напомним, 12 февраля в Киеве политика задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 числа — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что если Саакашвили откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. После прилета в Польшу экс-глава Грузии сказал, что станет заниматься политической деятельностью в Европе.