Саакашвили проиграл апелляцию о предоставлении ему статуса беженца

Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы Украины по делу о предоставлении экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области, а ныне лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Соответствующее решение было оглашено судьями в понедельник, 5 февраля, сообщает портал "ГОРДОН".

Также стало известно, что суд отклонил и апелляцию Саакашвили, и апелляцию Государственной миграционной службы, оставив без изменений решение Окружного административного суда Киева, принятое 3 января нынешнего года.

Кроме того, Киевский апелляционный административный суд еще раз отказал Михеилу Саакашвили в отводе коллегии судей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тысячи сторонников Саакашвили проводили вече в центре Киева.