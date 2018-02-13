Саакашвили поделился планами на будущее

Бывший президент Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что в ближайшее время планирует увидеться со своей семьей в Нидерландах, а потом станет заниматься политической деятельностью в Европе.

Политик будет искать способы вернуться в Украину, рассказал он на пресс-конференции в столице Польши Варшаве, пишет "Гордон".

"В последующие дни я решу, что делать дальше. У меня есть планы увидеться со своей семьей в Нидерландах, это действительно так, в последующие дни. Далее я буду ходить по всей Европе, я буду заниматься политической деятельностью", — отметил он.

Напомним, 12 февраля бывший заместитель генерального прокурора и соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе говорил, что политика в Киеве "задержал спецназ". СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 февраля — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что если экс-чиновнику откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. Позже Саакашвили заявил, что Госмиграционная служба приняла решение депортировать его в Польшу. Вечером 12 февраля политик туда прибыл, его приняли на территорию страны.