Сенцов в письме троллит новую тюрьму в Заполярье: "Гарантируют полярную ночь и северное сияние"

Самочувствие нормальное, полёт проходит благополучно, пишет из-за решетки режиссер.

Олег Сенцов Facebook Татьяны Щур

Украинский кинорежиссер Олегпо сфабрикованному делу о "терроризме" в Крыму, был этапирован в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Об этом сам политзаключенный написал в письме Татьяне Щур, активистке объединения "Женщины Евразии" из Челябинска, которая выложила фотокопию письма на своей странице в Facebook.

Письмо Сенцова датировано 27 сентября и было отправлено из СИЗО–1 г.Кирова.

"Столько иронии, юмора и достоинства в этом письме! Он передаёт привет Саше Кольченко, он уверен, что "Тундра не пропадёт!" А у Тундры (Саши) как раз сейчас гостит мама", — объяснила Татьяна Щур.

"Николай и Татьяна, здравствуйте!

Пишу вам проездом из г.Киров. Проезжал недавно ваши края в своём очередном вояже, который мне совершенно бесплатно, с питанием и усиленной охраной устроил ФСИН РФ :):) Направляюсь из Якутии на Ямал через Сибирь и Урал.

Я уже прикинул, что за эти три с лишним года, благодаря этому российскому туроператору, смог посмотреть все большие реки России: Волгу, Каму, Обь, Енисей и Лену. Даже краем видел Байкал из окошка воздушной тюрьмы на рейсе чартером Якутск — Иркутск. Теперь снова намереваюсь не только посмотреть Обь, но и временно поселиться где-то в районе её впадения в одноимённую Губу! :))).

Название места — Лабытнанги (надеюсь, что правильно написал), это где-то рядом с Харпом, "Полярной совой" и полярными медведями. Гарантируют полярную ночь и северное сияние. Как по мне, то было бы очень глупо отказываться от столь лестного предложения, тем более, что моего мнения никто особо не спрашивал :)).

По пути осмотрел несколько считающихся "страшными" мест: Иркутск, Омск, вот теперь Киров. Кочек не собрал, ничего унижающего достоинство или физического воздействия не было замечено. Режим, но на "будьте любезны". Времена меняются или умело притворяются? Надеюсь, что всё же первое. Писем ваших в Якутии не получал, хотя знал, что вы мне писали. Писал одно от себя, но, судя по всему, оно тоже не дошло. Якутия в этом плане какая-то чёрная дыра.

В целом, у меня всё хорошо, самочувствие нормальное, полёт проходит благополучно :)). Передавайте всем нашим привет!

На этот адрес писать, естественно, не надо - сейчас возят по этапам быстро, так что я двинусь дальше раньше, чем вы получите это письмо. (Надеюсь, что получите, если Киров не как Якутия).

На этом разрешите откланяться.

Отдельный привет Саше Кольченко. Не сомневаюсь, что у него всё хорошо: Тундра не пропадёт! : ))

Всего вам наилучшего!

С уважением,

Олег Сенцов

27.09.17г."

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Напомним, Александр Кольченко, проходивший с Сенцовым по делу о "теракте", получил 10 лет тюрьмы. При этом Россия безосновательно отказалась выдать незаконно осужденных в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, считая их своими гражданами.

Фото: Facebook Татьяны Щур