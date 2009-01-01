Сепаратистка Штепа отказалась идти на обмен к боевикам

Экс-мэр Славянска, как никто другой, знает цену этой войны, которую она призывала, говорит Ирина Геращенко.

Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа отказалась идти на обмен к боевикам.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила на брифинге, комментируя решение суда о домашнем аресте Штепы, сообщает УНИАН.

Геращенко выразила обеспокоенность тем, что за три года расследования как событий 2 мая в Одессе, так и дела Штепы они не доведены до логического конца.

Геращенко возмутилась: "Почему другие мэры, которые призывали войну на территорию Донбасса и бегали флагами, до сих пор не отвечают по закону как причастные к сепаратизму и расколу Украины по этим тяжким преступлениям?"

По ее словам, Штепу включили боевики в свои так называемые "списки на освобождение", но "сама Штепа, которая призывала боевиков и войну на территорию Украины, отказалась категорически быть участницей этого обмена, потому что она, пожалуй, как никто другой, знает цену этой войны, которую она призывала".

Ранее "Главред" сообщал, что 20 сентября Ленинский райсуд Харькова изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Штепа должна постоянно находиться по месту жительства в Славянске.

Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.